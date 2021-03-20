Глушаков: слышал в новостях, «Рубин» неожиданно проиграл «Химкам». Что значит неожиданно?

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал результат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (3:1).
«Слышал в новостях: «Рубин» неожиданно проиграл «Химкам». Что значит «неожиданно»? Мы рядом в турнирной таблице, в первом круге их победили — и сейчас тоже неожиданно выигрываем? Это как-то странно говорить, мне кажется. Команда, которая 10 матчей идёт без поражений, выигрывает неожиданно? Ну ладно, пусть будет так. Тише едем — дальше будем. Про нас могут вообще не говорить, главное, чтобы был результат».
Мы просто хорошо разобрали «Рубин»: играли с ними на сборах, не так давно встречались в РПЛ. Посмотрели их слабые и сильные стороны, где-то загоняли их. «Рубин» — хорошая команда, они обыграли «Спартак», видно, что на ходу. Но побеждает сильнейший.
Черевченко играл в футбол, знает, что футболистам дать, знает, как мотивировать, подготовить. Он и весь тренерский штаб — боеспособный коллектив, работают на совесть», — цитирует Глушакова Sport24.
- 21 марта 2021
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