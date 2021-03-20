Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Зидан — о будущем: меня волнуют повседневные дела, остальное — философия

Зидан — о будущем: меня волнуют повседневные дела, остальное — философия
Футбол / Испания 0
Аудио-версия:

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча 28-го тура испанской Примеры с «Сельтой» высказался о своём будущем.

«Я не заглядываю в будущее, ничего не планирую. Можно подписать контракт на десять лет и скоро уйти, а может быть и наоборот. Критика и похвала всегда будут идти рядом — таков футбол. Я наслаждаюсь каждым днём. Один день заканчивается, начинается другой. Меня волнуют повседневные дела, остальное — философия», — приводит слова Зидана Marca.

Матч 28-го тура испанской Примеры «Сельта» — «Реал» состоится сегодня, 20 марта, на стадионе «Балаидос» в Виго. Начало встречи — в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Сельта» — «Реал».

«Реал» в 27 матчах набрал 57 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сельта» (34) — на 10-м месте.

Серхио Рамос не поможет «Реалу» в матче Примеры с «Сельтой»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021