Зидан — о будущем: меня волнуют повседневные дела, остальное — философия

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча 28-го тура испанской Примеры с «Сельтой» высказался о своём будущем.



«Я не заглядываю в будущее, ничего не планирую. Можно подписать контракт на десять лет и скоро уйти, а может быть и наоборот. Критика и похвала всегда будут идти рядом — таков футбол. Я наслаждаюсь каждым днём. Один день заканчивается, начинается другой. Меня волнуют повседневные дела, остальное — философия», — приводит слова Зидана Marca.



Матч 28-го тура испанской Примеры «Сельта» — «Реал» состоится сегодня, 20 марта, на стадионе «Балаидос» в Виго. Начало встречи — в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Сельта» — «Реал».

«Реал» в 27 матчах набрал 57 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сельта» (34) — на 10-м месте.