«СКА-Хабаровск» избежал поражения в матче ФНЛ с «Велесом»

В матче 31-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал московский «Велес». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась ничьей со счётом 1:1.



На 84-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Велеса» Александр Елисеев. В компенсированное время матча нападающий «СКА-Хабаровск» Дмитрий Барков сравнял счёт.



«СКА-Хабаровск» набрал 44 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Московский «Велес» (54) — на шестом месте. Лидером соревнований являются самарские «Крылья Советов» (67). В следующем туре Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» примет «Спартак-2», а «Велес» сыграет с «Чайкой». Обе встречи пройдут 24 марта.