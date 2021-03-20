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«СКА-Хабаровск» избежал поражения в матче ФНЛ с «Велесом»

«СКА-Хабаровск» избежал поражения в матче ФНЛ с «Велесом»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 31-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал московский «Велес». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 84-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Велеса» Александр Елисеев. В компенсированное время матча нападающий «СКА-Хабаровск» Дмитрий Барков сравнял счёт.

«СКА-Хабаровск» набрал 44 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Московский «Велес» (54) — на шестом месте. Лидером соревнований являются самарские «Крылья Советов» (67). В следующем туре Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» примет «Спартак-2», а «Велес» сыграет с «Чайкой». Обе встречи пройдут 24 марта.

ФНЛ - Первый дивизион. 31-й тур
20 марта 2021, суббота. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 1
Велес
Москва
0:1 Елисеев – 84'   1:1 Барков – 90+2'
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