«Спартак» ответил на критику Квинси Промеса

«Спартак» ответил на критику в адрес нападающего красно-белых Квинси Промеса. В своём «твиттере» пресс-служба московского клуба выложила новую публикацию с перечёркнутыми словами: «Квинси уже не тот. Мотивации нет. Приехал доигрывать». Фотография сопровождается двумя смайлами с жестами, которыми Промес праздновал забитые голы в составе «Спартака».

Напомним, что переход Промеса в «Спартак» состоялся 25 февраля. Стороны заключили соглашение сроком на 3,5 года, а сумма трансфера по версии Transfermarkt.de составила € 8,5 млн.



В сезоне-2020/2021 Квинси Промес провёл за московский «Спартак» четыре матча, забил два гола и отдал две результативные передачи. «Спартак», набрав 44 очка, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (48).