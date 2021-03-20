«Спартак» ответил на критику Квинси Промеса

«Спартак» ответил на критику в адрес нападающего красно-белых Квинси Промеса. В своём «твиттере» пресс-служба московского клуба выложила новую публикацию с перечёркнутыми словами: «Квинси уже не тот. Мотивации нет. Приехал доигрывать». Фотография сопровождается двумя смайлами с жестами, которыми Промес праздновал забитые голы в составе «Спартака».
Напомним, что переход Промеса в «Спартак» состоялся 25 февраля. Стороны заключили соглашение сроком на 3,5 года, а сумма трансфера по версии Transfermarkt.de составила € 8,5 млн.
В сезоне-2020/2021 Квинси Промес провёл за московский «Спартак» четыре матча, забил два гола и отдал две результативные передачи. «Спартак», набрав 44 очка, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (48).
- 21 марта 2021
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