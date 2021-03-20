Аллан: мои дети любят Роналду, но футболка «Ювентуса» с его фамилией запрещена в моём доме

Полузащитник «Эвертона» Маркес Аллан, выступавший за «Наполи», рассказал о любви своих детей к футболу.



«Конечно, мои дети любят футбол. Они смотрят матчи, надевают футболку «Эвертона» или футболки других команд, за которые я играл. Они большие поклонники Криштиану Роналду, но футболка «Ювентуса» с его фамилией запрещена в моём доме, потому что туринская команда – серьёзный соперник «Наполи». У нас дома есть много футболок «Реала» с 7-м номером. Это нормально. Дети всегда мечтают забивать голы и боготворят бомбардиров, а мой сын – не исключение», – приводит слова Аллана Liverpool Echo.



Аллан перешёл в «Эвертон» из «Наполи» в сентябре 2020 года. Контракт бразильского футболиста с английским клубом рассчитан до конца июня 2023 года. В нынешнем сезоне Аллан принял участие в 16 матчах чемпионата Англии и не отметился результативными действиями.

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