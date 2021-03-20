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Головин – о седьмой голевой передаче в сезоне: важнее всего победа и командный результат

Головин – о седьмой голевой передаче в сезоне: важнее всего победа и командный результат
Футбол / Франция 0
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Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу в матче 30-го тура французской Лиги 1 с «Сент-Этьеном» (4:0).

«Несмотря на крупный счёт, не такая простая игра, как может показаться. Самое главное, что мы выиграли и набрали три очка. Очередная голевая передача? Это здорово и не менее приятно, чем забивать самому, но важнее и позитивнее всего победа и командный результат», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Головин стал лидером «Монако» по количеству голевых передач. В матче с «Сент-Этьеном» он записал на свой счёт голевую передачу, теперь у Александра их семь в сезоне.

После 30 игр «Монако» занимает четвёртое место в таблице чемпионата, отставая на одно очко от «ПСЖ» и «Лиона», которые провели на матч меньше. Следующий матч «Монако» проведёт 3 апреля дома против «Метца».

Головин стал лидером «Монако» по количеству голевых передач
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