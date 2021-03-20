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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич попал в сферу интересов «Милана»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич попал в сферу интересов «Милана»
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич попал в сферу интересов «Милана», сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, представители клуба уже вступали в контакт с окружением игрока.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м «армейцы» выкупили его за € 15,7 млн. В нынешнем сезоне 23-летний хорватский хавбек провёл 21 матч в Российской Премьер-Лиге, забил 10 голов (один — с пенальти) и отдал пять результативных передач. Действующий контракт Влашича с «армейцами» рассчитан до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 30 млн.

Напомним, ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Армейцы» потерпели три поражения за последние четыре матча. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (48).

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