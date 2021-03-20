«Скрытая камера на матче». «Зенит» показал победные кадры игры с ЦСКА

«Зенит» показал победные кадры матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2). Пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга выложила специальный видеоролик в своём «твиттере». На нём виден небольшой конфликт полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева со скамейкой «армейцев», а также тёплая встреча нападающего ЦСКА Хосе Саломона Рондона с тренерским штабом наставника сине-бело-голубых Сергея Семака.
«Инсайдерский репортаж «Зенит-ТВ» о встрече с принципиальным соперником! Скрытая камера на матче ЦСКА – «Зенит», — подписали ролик представители пресс-службы.
Права принадлежат РПЛ. Ролик можно посмотреть в «твиттере» «Зенита».
Напомним, ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Армейцы» потерпели три поражения за последние четыре матча. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (48).
- 21 марта 2021
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