«Скрытая камера на матче». «Зенит» показал победные кадры игры с ЦСКА

«Зенит» показал победные кадры матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2). Пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга выложила специальный видеоролик в своём «твиттере». На нём виден небольшой конфликт полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева со скамейкой «армейцев», а также тёплая встреча нападающего ЦСКА Хосе Саломона Рондона с тренерским штабом наставника сине-бело-голубых Сергея Семака.



«Инсайдерский репортаж «Зенит-ТВ» о встрече с принципиальным соперником! Скрытая камера на матче ЦСКА – «Зенит», — подписали ролик представители пресс-службы.

Права принадлежат РПЛ. Ролик можно посмотреть в «твиттере» «Зенита».

Напомним, ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Армейцы» потерпели три поражения за последние четыре матча. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (48).