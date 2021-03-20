Оздоев будет тренироваться по индивидуальной программе из-за мышечного дискомфорта

Сегодня, 20 марта, сборная России проведёт тренировку в Сочи в рамках подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.



Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев пропустит командное занятие, передаёт корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков. Хавбек санкт-петербургского клуба испытывает мышечный дискомфорт и будет заниматься по индивидуальной программе.

Напомним, в предстоящую международную паузу сборной России предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).

В нынешнем сезоне Оздоев принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги и отдал три результативные передачи.