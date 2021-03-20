Предполагаемая любовница Мамаева: верю в прекрасное будущее вместе с Пашей

Ирен Гарсия, предполагаемая любовница полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, заявила, что верит в совместное будущее с футболистом.



«Паша со мной всегда был джентльменом, милым и любящим мужчиной. Я верю в прекрасное будущее вместе, когда ситуация успокоится. Он никогда мне ничего не давал, никаких подарков и никаких денег. У меня хорошо обеспеченная семья. К тому же в моей культуре не принято, чтобы мужчина поддерживал женщину. Наши отношения с ним исключительно сентиментальные», — цитирует Гарсию Sport24.



Напомним, 2 марта Алана Мамаева, жена футболиста, заявила, что уличила мужа в измене. Она опубликовала на своей странице в социальных сетях паспортные данные и фото 29-летней испанки, которую подозревает в связи с Павлом во время зимних сборов «Ростова». Впоследствии адвокат Ирен сообщила о намерении подать в суд на Алану, поскольку та угрожала девушке убийством.



На следующий день, 3 марта, появилась информация, что Мамаеву нашли без сознания в Москве. Сообщалось, что жена футболиста могла попытаться покончить с собой. Позднее Алана прокомментировала инцидент, заверив, что у неё «всё хорошо».

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