Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Александр Головин присоединится к сборной в Сочи и сможет сыграть со Словенией

Александр Головин присоединится к сборной в Сочи и сможет сыграть со Словенией
Футбол / Сборная России 0
Аудио-версия:

Александр Головин присоединится к сборной России в понедельник и сможет сыграть со Словенией. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к национальной команде.

«Это стало возможным после того, как РФС сумел договориться со всеми сторонами. Головин будет соблюдать специальный протокол и вернётся во Францию на частном самолёте, что поможет ему избежать карантина», — сказал источник «Чемпионату». Второй наш источник также подтвердил эту информацию.

Ранее сообщалось, что французская Лига 1 установила правило: если футболисты французских клубов будут играть в составе своих сборных за пределами Евросоюза, то по возвращении во Францию они должны будут соблюсти карантин, срок которого может составить пять и более дней.

Россия не входит в состав ЕС, поэтому, сыграв на её территории, Александр должен был бы отбыть карантин по возвращении во Францию. Изначально пресс-служба «Монако» сообщала, что Головин не сможет отправиться в Сочи на матч со сборной Словении.

При этом два гостевых мартовских матча сборной России — с Мальтой (24 марта) и со Словакией (30 марта) — Александр Головин сможет провести в составе национальной команды, так как Мальта и Словакия входят в европространство.

Головин: в Сочи действительно не полечу. Но тут от меня ничего не зависело
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021