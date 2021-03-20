Экс-форвард «Тоттенхэма»: не думаю, что Моуринью плохой тренер, но его тактика устарела

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Даррен Бент поделился мнением о наставнике «шпор» Жозе Моуринью.



«Я бы не сказал, что Моуринью плохой тренер, но думаю, что его тактика устарела. Его наняли, чтобы выигрывать трофеи, потому что команда находилась в упадке после Маурисио Почеттино. Многие считали «Тоттенхэм» под руководством Почеттино и «Манчестер Юнайтед» фаворитами. Но, учитывая вылет «Тоттенхэма» из Лиги Европы, не думаю, что победы в Кубке лиги будет достаточно», — приводит слова Бента talkSPORT.



В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы загребское «Динамо» принимало лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия) и завершилась сенсационной победой хозяев со счётом 3:0 после дополнительного времени. Несмотря на победу «Тоттенхэма» в первой встрече (2:0), общий счёт двухматчевого противостояния — 3:2 в пользу «Динамо». Именно загребская команда прошла в 1/4 финала Лиги Европы.

«Тоттенхэм» уволит Моуринью, если клуб не финиширует в топ-4 АПЛ