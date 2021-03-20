Экс-форвард «Тоттенхэма»: не думаю, что Моуринью плохой тренер, но его тактика устарела

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Даррен Бент поделился мнением о наставнике «шпор» Жозе Моуринью.
«Я бы не сказал, что Моуринью плохой тренер, но думаю, что его тактика устарела. Его наняли, чтобы выигрывать трофеи, потому что команда находилась в упадке после Маурисио Почеттино. Многие считали «Тоттенхэм» под руководством Почеттино и «Манчестер Юнайтед» фаворитами. Но, учитывая вылет «Тоттенхэма» из Лиги Европы, не думаю, что победы в Кубке лиги будет достаточно», — приводит слова Бента talkSPORT.
В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы загребское «Динамо» принимало лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия) и завершилась сенсационной победой хозяев со счётом 3:0 после дополнительного времени. Несмотря на победу «Тоттенхэма» в первой встрече (2:0), общий счёт двухматчевого противостояния — 3:2 в пользу «Динамо». Именно загребская команда прошла в 1/4 финала Лиги Европы.
- 21 марта 2021
-
18:55
-
18:54
-
18:53
-
18:29
-
18:29
-
18:24
-
18:12
-
18:10
-
17:59
-
17:47
-
17:41
-
17:39
-
17:32
-
17:05
-
17:01
-
16:47
-
16:31
-
16:24
-
16:12
-
16:12
-
16:01
-
15:42
-
15:25
-
15:19
-
15:15
-
15:10
-
14:59
-
14:54
-
14:29
-
14:25
-
13:58
-
13:54
-
13:51
-
13:50
-
13:44