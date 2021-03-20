Эдуард Безуглов объяснил, мог ли завершиться серьёзной травмой стык Ахметова и Кузяева

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, мог ли завершиться серьёзной травмой стык полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова и игрока «Зенита» Далера Кузяева.
«Любой контакт в футболе может закончиться травмой – серьёзной и несерьёзной. Самым популярным повреждением является именно травма бедра, причём чаще всего бесконтактная, когда к человеку никто не подходит. Всё в жизни бывает. Мог получить, мог не получить. Слава богу, Далер приехал, вообще вопросов нет, всё без ограничений, спокойно тренируется.
Я оценил повтор, он выглядел достаточно драматично. Конечно, хотелось бы пожелать в этой ситуации, чтобы всё завершилось хорошо. После того как Далер остался на поле, стало понятно, что нужно ждать окончания матча. Могло быть как лучше, так и хуже», — передаёт слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.
- 21 марта 2021
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