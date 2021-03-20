Агент Головина подтвердил, что Александр сыграет со Словенией

Олег Артёмов, агент полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, подтвердил, что футболист сможет сыграть со сборной Словении.
«Саша готов играть со Словенией, летит в Сочи. Уж не знаю, как РФС смог договориться с французской федерацией и ФИФА. Сами всем занимались», — сказал Артёмов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее стало известно, что Александр Головин присоединится к сборной России в понедельник и сможет сыграть со Словенией. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к национальной команде. Второй наш источник также подтвердил эту информацию.
Россия не входит в состав ЕС, поэтому, сыграв на её территории, Александр должен был бы отбыть карантин по возвращении во Францию. Изначально пресс-служба «Монако» сообщала, что Головин не сможет отправиться в Сочи на матч со сборной Словении.
- 21 марта 2021
-
18:55
-
18:54
-
18:53
-
18:29
-
18:29
-
18:24
-
18:12
-
18:10
-
17:59
-
17:47
-
17:41
-
17:39
-
17:32
-
17:05
-
17:01
-
16:47
-
16:31
-
16:24
-
16:12
-
16:12
-
16:01
-
15:42
-
15:25
-
15:19
-
15:15
-
15:10
-
14:59
-
14:54
-
14:29
-
14:25
-
13:58
-
13:54
-
13:51
-
13:50
-
13:44