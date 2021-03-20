Агент Головина подтвердил, что Александр сыграет со Словенией

Олег Артёмов, агент полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, подтвердил, что футболист сможет сыграть со сборной Словении.



«Саша готов играть со Словенией, летит в Сочи. Уж не знаю, как РФС смог договориться с французской федерацией и ФИФА. Сами всем занимались», — сказал Артёмов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ранее стало известно, что Александр Головин присоединится к сборной России в понедельник и сможет сыграть со Словенией. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к национальной команде. Второй наш источник также подтвердил эту информацию.



Россия не входит в состав ЕС, поэтому, сыграв на её территории, Александр должен был бы отбыть карантин по возвращении во Францию. Изначально пресс-служба «Монако» сообщала, что Головин не сможет отправиться в Сочи на матч со сборной Словении.

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