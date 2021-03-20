Безуглов: проблема с травмой Сафонова точно будет решена в течение месяца

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о ходе восстановления голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.
«Что касается Сафонова, то мы находимся в контакте с врачами «Краснодара», знаем, что за травма у него была. Травма мышечная, но сейчас Матвей, скажем так, находится в общей группе. Характер травмы позволяет предположить, что на фоне резкой нагрузки может случиться рецидив. Ближайшие две-три недели он будет тренироваться в охранительном режиме, но эта проблема точно будет решена в течение месяца. Если тренер сборной решит вызвать Матвея, то летом-весной никаких проблем быть не должно», — передаёт слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.
Сафонов — воспитанник академии «Краснодара». В нынешнем сезоне российский голкипер провёл за «быков» 20 матчей во всех турнирах, пропустил 28 голов. Нынешний контракт Матвея с «Краснодаром» рассчитан до июня 2023 года.
- 21 марта 2021
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