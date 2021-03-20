Безуглов: в российских ведущих клубах до 60-70 процентов игроков переболели коронавирусом

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о предстоящем тестировании команды на коронавирусную инфекцию.
«Завтра у нас будет новый ПЦР-тест по линии УЕФА, назовём это так. Надеемся, что всё будет хорошо. У нас ряд ребят, тренеров и врачей уже вакцинированы. Никаких проблем не было, ряд ребят уже переболел. Правила не поменялись, поэтому даже вакцинированные ребята и тренеры не освобождаются от ПЦР-тестирования.
В российских ведущих командах до 60-70 процентов футболистов переболели и имеют антитела. У тех, кто переболел летом и осенью, титр антител снизился и практически не отличается от того, что было до болезни.
Строго научных данных о влиянии краткосрочных перелётов на аспекты физической формы футболистов на данный момент не существует. Есть данные о долгосрочных перелётах. Понятно, что мы готовим к этому, все летают в компрессионном трикотаже ещё со времён Капелло. После перелёта тренировки не бывают жёсткими, ребята высыпаются. Также мы учитываем некоторые аспекты питания. А долгие перелеты у нас встречаются редко, точно реже, чем у «СКА-Хабаровска», — передаёт слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.
- 21 марта 2021
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