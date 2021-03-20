Педри: надел футболку «Реала», посмотрел на эмблему и понял — что-то не так

Нападающий «Барселоны» Педри рассказал о несостоявшемся переходе в мадридский «Реал».



«Во время переговоров я поблагодарил представителя «Реала» за интерес, но ответил отказом. Я надел футболку «Реала», посмотрел на эмблему и понял — что-то не так. А потом оказался в клубе, за который хотел выступать.



Что касается контракта Месси, мы с ним не говорим об этом. Это решение он должен принять сам. Надеюсь, он останется в «Барселоне» ещё на много лет. Сейчас результаты улучшаются, и видно, что Месси становится счастливее. Это великолепный человек», — приводит слова Педри AS.



Напомним, «Барселона» объявила о подписании полузащитника «Лас-Пальмас» Педри осенью 2019 года. В нынешнем сезоне Педри принял участие в 27 матчах чемпионата Испании, забил два гола и отдал три результативные передачи.

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