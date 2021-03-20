Мухин: готовил гречу с мясом, когда позвонили из сборной России. Спокойно доел

19-летний полузащитник московского «Локомотива» Максим Мухин рассказал, чем занимался во время звонка из штаба сборной России.



«Я был дома, готовил еду, тут мне позвонил врач сборной, он работает у нас в клубе. Он и передал трубку Станиславу Саламовичу, тот спросил, нет ли у меня дел. Я сказал, что хотел домой съездить. Мне ответили: «Тогда отменяй всё, приезжай к нам, ждём тебя». Спасибо большое за доверие, буду оправдывать его. Конечно, есть волнение, но буду стараться бороться с ним и работать. Не перегорела ли еда при звонке Черчесова? Да нет, спокойно доел. Девушка готовила гречу с мясом», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.



Мухин вызван в сборную на мартовские матчи отбора к чемпионату мира — 2022 вместо полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина, который накануне получил травму.

«Я офигел». Максим Мухин — о дебютном вызове в сборную России