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Мухин: готовил гречу с мясом, когда позвонили из сборной России. Спокойно доел

Мухин: готовил гречу с мясом, когда позвонили из сборной России. Спокойно доел
Футбол / Сборная России 0
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19-летний полузащитник московского «Локомотива» Максим Мухин рассказал, чем занимался во время звонка из штаба сборной России.

«Я был дома, готовил еду, тут мне позвонил врач сборной, он работает у нас в клубе. Он и передал трубку Станиславу Саламовичу, тот спросил, нет ли у меня дел. Я сказал, что хотел домой съездить. Мне ответили: «Тогда отменяй всё, приезжай к нам, ждём тебя». Спасибо большое за доверие, буду оправдывать его. Конечно, есть волнение, но буду стараться бороться с ним и работать. Не перегорела ли еда при звонке Черчесова? Да нет, спокойно доел. Девушка готовила гречу с мясом», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.

Мухин вызван в сборную на мартовские матчи отбора к чемпионату мира — 2022 вместо полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина, который накануне получил травму.

«Я офигел». Максим Мухин — о дебютном вызове в сборную России
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