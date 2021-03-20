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Мухин: во время ЧМ-2018 был на просмотре в ЦСКА, смотрели игры вместе с командой

Мухин: во время ЧМ-2018 был на просмотре в ЦСКА, смотрели игры вместе с командой
Футбол / Сборная России 0
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19-летний полузащитник московского «Локомотива» Максим Мухин рассказал, где смотрел матчи сборной России на ЧМ-2018.

«Даже не могу назвать самый запоминающийся матч сборной. Последнее поражение помню. В детстве, честно, тоже не помню. Наставник в сборной? Думаю, пока нет. Будем смотреть, работать, за всеми следить, расти до их уровня.

В сборную приехал ночью в 12 часов, все уже спали. Я помылся и лёг спать. Утром пообщался с Жемалетдиновым. Во время ЧМ-2018 я был на просмотре в ЦСКА, смотрели игры вместе с командой. Совсем не думал, что могу оказаться в сборной. Были только амбиции», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.

Мухин вызван в сборную на мартовские матчи отбора к чемпионату мира — 2022 вместо полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина, который накануне получил травму.

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