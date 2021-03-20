Мухин: во время ЧМ-2018 был на просмотре в ЦСКА, смотрели игры вместе с командой

19-летний полузащитник московского «Локомотива» Максим Мухин рассказал, где смотрел матчи сборной России на ЧМ-2018.
«Даже не могу назвать самый запоминающийся матч сборной. Последнее поражение помню. В детстве, честно, тоже не помню. Наставник в сборной? Думаю, пока нет. Будем смотреть, работать, за всеми следить, расти до их уровня.
В сборную приехал ночью в 12 часов, все уже спали. Я помылся и лёг спать. Утром пообщался с Жемалетдиновым. Во время ЧМ-2018 я был на просмотре в ЦСКА, смотрели игры вместе с командой. Совсем не думал, что могу оказаться в сборной. Были только амбиции», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.
Мухин вызван в сборную на мартовские матчи отбора к чемпионату мира — 2022 вместо полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина, который накануне получил травму.
- 21 марта 2021
-
18:55
-
18:54
-
18:53
-
18:29
-
18:29
-
18:24
-
18:12
-
18:10
-
17:59
-
17:47
-
17:41
-
17:39
-
17:32
-
17:05
-
17:01
-
16:47
-
16:31
-
16:24
-
16:12
-
16:12
-
16:01
-
15:42
-
15:25
-
15:19
-
15:15
-
15:10
-
14:59
-
14:54
-
14:29
-
14:25
-
13:58
-
13:54
-
13:51
-
13:50
-
13:44