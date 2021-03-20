Бывший руководитель «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о будущем победителе Российской Премьер-Лиги.



«После 23 туров у нас занятная картина. Очень плотная таблица в верхней части и уже довольно чётко очерченная четвёрка неудачников.



«Зенит» практически обеспечил себе чемпионство. Остальные пять команд не обеспечили себе ничего и с разными шансами разыграют медали и три места в еврокубках. Зенит из 12 возможных очков этой весной набрал семь. Поражение от «Рубина» и ничья с «Ростовом» чуть уменьшила его шансы, но в целом «Зенит» уверенно идёт к титулу. Из сложных соперников впереди «Локомотив», ну и разве что «Сочи», да, может, «Химки». В этих играх можно потерять очки. Допустим, все ничьи. Вот и всё в остальных играх «Зенит» без напряжения соберёт 12 очков. Итого при таких результатах – 63 очка. Вполне хватает для третьего чемпионства подряд.



«Спартак» выступает немного бодрее. Девять очков за весну, три победы подряд. Отставание от лидера — четыре очка, с учётом личных встреч — пять. Но и соперники впереди посерьёзнее, в том числе ЦСКА, «Ростов», «Локо», те же «Химки». Набрать даже 18 очков — шесть побед — практически невозможно. Тут бы второе место удержать. Мой прогноз — 59 очков и второе место.



«Локомотив» прибавил ходу и выиграл 4 из 4. Пока третье место, взбодрившиеся болельщики, эксперты и бывшие руководители не устают нахваливать Николича и чудодейственные зимние сборы. Посмотрим на календарь. Впереди «Спартак», «Зенит», «Ростов», «Динамо». Никого из них Николич не смог обыграть в этом сезоне. Скорее всего, «Локо» соберёт не больше семи очков в этих четырёх матчах и 56 очков всего. Прогноз — третье-четвёртое место.



«Сочи» заработал семь очков за весну, но при этом не смог выиграть ни у «Ростова», ни у «Локомотива». Впереди «Рубин», «Зенит», ЦСКА и четыре соперника попроще. Прогноз — 13-15 очков и 53-55 на финише и пятое-шестое место.



ЦСКА ещё после первого круга возглавлял таблицу, а сейчас, по слухам, уже ищет замену Гончаренко. Причина в трёх поражениях из четырёх этой весной. Предстоят игры со «Спартаком», «Сочи» и «Динамо» из серьёзных соперников. Прогноз — больше 15 очков и борьба с Локомотивом за третье место.



У «Динамо» прекрасный финиш с развязкой в двух последних турах с «Локомотивом» и ЦСКА. Команда на ходу, играет в красивый эффектный футбол. Должны брать 15-16 очков и бороться с «Сочи» за пятое место», — написал Геркус в своём «телеграме».

Илья Геркус провёл параллели между матчами «Рубин» — «Зенит» и «Ювентус» — «Порту»