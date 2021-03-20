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Агент Мижигурскис: Смородская посчитала, что € 10-12 млн за Коутиньо — это дорого

Агент Мижигурскис: Смородская посчитала, что € 10-12 млн за Коутиньо — это дорого
Футбол / РПЛ 0

Агент Валериюс Мижигурскис рассказал о несостоявшемся переходе полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступавшего на тот момент за «Интер», в «Локомотив».

«Это было очень давно, когда Кирилл Котов работал спортивным директором «Локомотива». Мы с ним вместе росли в академии в одной группе, у нас были хорошие отношения. Тогда зашёл разговор с агентом из Италии. Коутиньо не играл в «Интере», он молодой ещё был. Его можно было купить за небольшие деньги — примерно за € 12 млн. А «Локомотив» был готов заплатить 10 млн. Такой разговор был. Но в конечном итоге Ольга Юрьевна Смородская посчитала, что это дорого», — приводит слова Мижигурскиса «Матч ТВ».

Напомним, Смородская занимала пост президента «Локомотива» с 2010 года по август 2016 года.

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