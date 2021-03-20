Яновский: у Олича с Рахимичем может получиться интересный тандем в ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Игорь Яновский поделился мнением о возможных перестановках в тренерском штабе «армейцев».



«Сейчас тяжело что-то об этом сказать, потому что я пристально не следил за тренерской карьерой Олича. Знаю только, что он был помощником главного тренера сборной Хорватии. И потом, ещё не факт, что Гончаренко уходит. Я читал, что игроки за него выступают, а в ЦСКА спонтанные решения по смене тренера не принимаются. Руководство будет анализировать ситуацию. Но, в принципе, почему бы и не попробовать Олича? У него огромный опыт выступлений как футболиста в ведущих европейских клубах. Он был в командах на первых ролях.



У кого-то сразу получается, кому-то нужно поработать вторым тренером. Всё зависит от личности самого человека, насколько он готов управлять командой и насколько он талантлив как тренер.



Не случайно обратили внимание именно на кандидатуру Олича. Он в своё время принёс много пользы клубу. Я успел с ним поиграть, но плотного общения у нас не было, потому что он тогда только пришёл в команду. Но могу сказать о нём только положительные слова как о футболисте и человеке. Когда он приехал, сразу стал пытаться говорить по-русски.



Олич и Рахимич вместе играли, да и мне Элвер как человек симпатичен. Был бы интересный тандем», — цитирует Яновского «Советский спорт».

«Харизма и лидерские качества». Грушевский — о возможном приходе Олича в ЦСКА