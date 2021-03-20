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ЦСКА согласовал назначение Олича на пост главного тренера

ЦСКА согласовал назначение Олича на пост главного тренера
Футбол / РПЛ 0
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ЦСКА согласовал назначение экс-форварда клуба Ивицы Олича на пост главного тренера основной команды. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, не связанных друг с другом.

«Олич и ЦСКА обсуждают финальные детали», — сказал один из источников «Чемпионату». Второй подтвердил эту информацию и добавил, что объявление появится в ближайшие дни.

Ивица Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за «армейцев» 112 матчей и забил 41 гол. Сейчас он входит в тренерский штаб сборной Хорватии и занимает должность ассистента главного тренера.

Напомним, ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Армейцы» потерпели три поражения за последние четыре матча. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (48).

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