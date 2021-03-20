«Спартак-2» ушёл от поражения в матче с «Аланией»

В матче 31-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал «Аланию». Встреча прошла на четвёртом поле академии «Спартак» имени Ф. Черенкова и завершилась ничьей со счётом 3:3.



За «Спартак-2» голы забили Михаил Игнатов, Педро Роша и Артём Воропаев. В «Алании» голы на счету Бутты Магомедова, Батраза Гурциева и Давида Шавлохова. На 74-й минуте встречи красную карточку получил полузащитник владикавказской команды Азамат Засеев.



«Алания» набрала 57 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. «Спартак-2» (36) — на 15-м месте.



В другом матче тура ФНЛ «Иртыш» принимал «Волгарь». Встреча, прошедшая на манеже стадиона «Красная Звезда» в Омске, завершилась победой хозяев со счётом 1:0.