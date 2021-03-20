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«Спартак-2» ушёл от поражения в матче с «Аланией»

«Спартак-2» ушёл от поражения в матче с «Аланией»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 31-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал «Аланию». Встреча прошла на четвёртом поле академии «Спартак» имени Ф. Черенкова и завершилась ничьей со счётом 3:3.

За «Спартак-2» голы забили Михаил Игнатов, Педро Роша и Артём Воропаев. В «Алании» голы на счету Бутты Магомедова, Батраза Гурциева и Давида Шавлохова. На 74-й минуте встречи красную карточку получил полузащитник владикавказской команды Азамат Засеев.

«Алания» набрала 57 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. «Спартак-2» (36) — на 15-м месте.

В другом матче тура ФНЛ «Иртыш» принимал «Волгарь». Встреча, прошедшая на манеже стадиона «Красная Звезда» в Омске, завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

ФНЛ - Первый дивизион. 31-й тур
20 марта 2021, суббота. 14:00 МСК
Спартак-2
Москва
Окончен
3 : 3
Алания
Владикавказ
1:0 Игнатов – 20'   2:0 Роша – 41'   2:1 Магомедов – 48'   2:2 Гурциев – 60'   2:3 Шавлохов – 78'   3:3 Воропаев – 88'
Удаления: нет / Засеев – 74'
ФНЛ - Первый дивизион. 31-й тур
20 марта 2021, суббота. 14:00 МСК
Иртыш
Омск
Окончен
1 : 0
Волгарь
Астрахань
1:0 Магадиев – 12'
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