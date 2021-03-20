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Деян Ловрен провёл тренировку по смешанным единоборствам с Мирко Филиповичем

Деян Ловрен провёл тренировку по смешанным единоборствам с Мирко Филиповичем
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Зенита» Деян Ловрен провёл тренировку по смешанным единоборствам с бывшим бойцом смешанных боевых искусств Мирко Филиповичем. Игрок выложил видео, на котором запечатлён процесс спарринга.

«Сегодня утром у меня была короткая тренировка против Мирко Филиповича. Какой же всё-таки зверь этот человек. Это доставило большое удовольствие. Мирко, спасибо», — написал Деян Ловрен в своём «инстаграме».

Напомним, в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» переиграл ЦСКА со счётом 3:2. ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Армейцы» потерпели три поражения за последние четыре матча. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (48).

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