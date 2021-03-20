Р. Карлос — о жеребьёвке 1/4 финала Лиги чемпионов: Салах даже близко к Рамосу не подойдёт

Чемпион мира в составе сборной Бразилии, бывший игрок «Реала» Роберто Карлос прокомментировал результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, на этой стадии турнира мадридская команда сыграет с «Ливерпулем».



«Салах даже близко к Рамосу не подойдёт. Об этом эпизоде ещё много будут говорить. «Реал» будет играть с хорошей командой. Первый матч мадридцы проведут дома, и «Реал» сейчас находится в более хорошей форме, чем «Ливерпуль», поэтому исход домашнего матча должен быть положительным для хозяев. Важно, чтобы в распоряжении Зидана были все футболисты. Травмированные игроки должны вернуться как можно скорее», — приводит слова Карлоса Marca.



Напомним, в первом матче финального матча Лиги чемпионов в 2018 году защитник «Реала» Серхио Рамос нанёс серьёзную травму форварду «Ливерпуля» Мохамеду Салаху.

Зидан отреагировал на попадание «Реала» на «Ливерпуль» в 1/4 финала Лиги чемпионов