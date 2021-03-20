Кириченко: назначение Олича – риск для ЦСКА. Думаю, руководство это понимает

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кириченко прокомментировал возможные перестановки в тренерском штабе «армейцев».



«Я играл с Ивицей в ЦСКА. Потом он работал помощником в сборной Хорватии. Но мне сложно судить о нём как о тренере… В любом случае желаю ему удачи, потому что время сейчас непростое для клуба.



Ивица всю футбольную терминологию знает. И, кстати, довольно хорошо говорил по-русски, когда выступал за ЦСКА. Думаю, язык он не забыл. Помню, он приезжал со сборной на чемпионат мира в России, когда хорваты взяли серебро. Но его тренерскую концепцию я не знаю. Последний раз общались с ним лет двадцать назад.



Есть руководство, которое должно само выбрать тренера, оценить все риски, потому что ЦСКА – это команда, которая всегда претендует на высокие места. Сейчас «армейцы» опустились на пятое место, но при такой плотности в таблице стоит выиграть один-два матча – и они сразу поднимутся. Тем более календарь довольно хороший.



Впереди борьба за вторую путевку в Лигу чемпионов. Претендентов много. А за «Зенитом» уже никто не угонится. Это самая мощная команда. Однозначно. А вот за второе место борьба будет вестись до последнего тура.



Однако повторюсь: Ивица никогда не работал главным тренером. Поэтому трудно предположить, как у него сложится сейчас в ЦСКА. Понятно, что сборная Хорватии – это высокий уровень. Но назначение Олича – всё равно риск для ЦСКА. Руководство, думаю, это тоже понимает», — цитирует Кириченко «Плеймейкер».

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