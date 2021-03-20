Решение о назначении Олича тренером ЦСКА принимал лично Орешкин

Назначение Ивицы Олича главным тренером ЦСКА — личная инициатива Максима Орешкина. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией. «Председатель совета директоров клуба был главным инициатором назначения хорвата», — сказал один из собеседников.



Ивица Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за «армейцев» 112 матчей и забил 41 гол. Сейчас он входит в тренерский штаб сборной Хорватии и занимает должность ассистента главного тренера.



Напомним, ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Армейцы» потерпели три поражения за последние четыре матча. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (48).

ЦСКА согласовал назначение Олича на пост главного тренера