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Решение о назначении Олича тренером ЦСКА принимал лично Орешкин

Решение о назначении Олича тренером ЦСКА принимал лично Орешкин
Футбол / РПЛ 0

Назначение Ивицы Олича главным тренером ЦСКА — личная инициатива Максима Орешкина. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией. «Председатель совета директоров клуба был главным инициатором назначения хорвата», — сказал один из собеседников.

Ивица Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за «армейцев» 112 матчей и забил 41 гол. Сейчас он входит в тренерский штаб сборной Хорватии и занимает должность ассистента главного тренера.

Напомним, ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Армейцы» потерпели три поражения за последние четыре матча. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (48).

ЦСКА согласовал назначение Олича на пост главного тренера
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