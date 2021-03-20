Рональд Куман – о назначении Лапорты: у нас есть президент и есть будущее

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман на пресс-конференции перед матчем 28-го тура Примеры с «Реалом Сосьедад» поделился мнением о назначении Жоана Лапорты на пост президента клуба.
«Есть президент и есть будущее. Важно иметь кого-то во главе, потому что это даёт спокойствие как внутри, так и за пределами клуба. Теперь наша очередь играть хорошо и делать всё для этого. Очень важно, что президентом стал именно Лапорта. Для президента важно выделить работу, которую мы делаем. Он уже сказал после игры в Париже, что уверен во мне – для меня это очень важно», – цитирует Кумана испанское издание Sport.es.
Напомним, что в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграла вничью с французским «Пари Сен-Жермен» и вылетела из турнира, уступив по сумме двух встреч со счётом 2:5.
В 28-м туре испанской Примеры «Барселона» в гостях сыграет с «Реалом Сосьедад» 21 марта. Начало матча в 23:00 мск.
В турнирной таблице «каталонцы» с 59 очками занимают второе место, бело-голубые (45) – пятое.
- 21 марта 2021
-
18:55
-
18:54
-
18:53
-
18:29
-
18:29
-
18:24
-
18:12
-
18:10
-
17:59
-
17:47
-
17:41
-
17:39
-
17:32
-
17:05
-
17:01
-
16:47
-
16:31
-
16:24
-
16:12
-
16:12
-
16:01
-
15:42
-
15:25
-
15:19
-
15:15
-
15:10
-
14:59
-
14:54
-
14:29
-
14:25
-
13:58
-
13:54
-
13:51
-
13:50
-
13:44