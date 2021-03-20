Тренер сборной Хорватии подтвердил, что Олича позвали в ЦСКА

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подтвердил, что его ассистенту Ивице Оличу поступило предложение возглавить ЦСКА.



«Да, они позвали его», — цитирует Далича Sportske Novosti.

«Чемпионат» сообщал, что ЦСКА согласовал назначение экс-форварда клуба Ивицы Олича на пост главного тренера основной команды. Олич и ЦСКА обсуждают финальные детали.



Ивица Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за «армейцев» 112 матчей и забил 41 гол. Сейчас он входит в тренерский штаб сборной Хорватии и занимает должность ассистента главного тренера.



Напомним, ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Армейцы» потерпели три поражения за последние четыре матча. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (48).