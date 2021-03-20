«Болонья» обыграла «Кротоне», проигрывая после первого тайма 0:2

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В матче 28-го тура итальянской Серии А «Кротоне» принимал «Болонью». Встреча проходила на стадионе «Эцио Шида» (Кротоне) и завершилась победой гостей – 3:2.

Хозяева дважды отличились в первом тайме: на 32-й минуте Жуниор Мессьяс вывел «Кротоне» вперёд, а на 40-й минуте судья назначил пенальти после просмотра VAR. Симеон Нванкво реализовал 11-метровый удар. После перерыва «Болонья» забила три безответных мяча и одержала победу: на 62-й минуте Адама Сумаоро забил с передачи Родриго Паласио, на 70-й Муса Барроу ассистировал на Йерди Схаутена, а на 84-й Андреас Ольсен забил победный мяч гостей.

После 28 туров Серии А «Болонья» с 34 очками занимает 10-е место в таблице, «Кротоне» (15) – 20-е.

В 29-м туре итальянского чемпионата обе команды сыграют 3 апреля: «Кротоне» в гостях встретится с «Наполи», «Болонья» примет «Интер».