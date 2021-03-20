Дортмундская «Боруссия» ушла от поражения в матче с «Кёльном» на 90-й минуте
В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги «Кёльн» принимал «Боруссию» из Дортмунда. Встреча проходила на стадионе «Райн-Энерги» (Кёльн) и завершилась вничью – 2:2.
В обоих таймах команды забили по голу: на 3-й минуте Эрлинг Холанд забил с передачи Эмре Джана и вывел гостей вперёд, а на 33-й арбитр матча назначил пенальти после просмотра VAR. 11-метровый удар реализовал Ондрей Дуда. На 65-й минуте Исмаил Якобс вывел «Кёльн» вперёд, а на 90-й Эрлинг Холанд оформил дубль и сравнял счёт.
После 26 туров Бундеслиги «Боруссия» с 43 очками занимает 5-е место в таблице, «Кёльн» (23) – 14-е.
В 27-м туре немецкого чемпионата обе команды сыграют 3 апреля: «Кёльн» в гостях встретится с «Вольфсбургом», «Боруссия» примет «Айнтрахт».
Рекомендуем вам
- 21 марта 2021
-
18:55
-
18:54
-
18:53
-
18:29
-
18:29
-
18:24
-
18:12
-
18:10
-
17:59
-
17:47
-
17:41
-
17:39
-
17:32
-
17:05
-
17:01
-
16:47
-
16:31
-
16:24
-
16:12
-
16:12
-
16:01
-
15:42
-
15:25
-
15:19
-
15:15
-
15:10
-
14:59
-
14:54
-
14:29
-
14:25
-
13:58
-
13:54
-
13:51
-
13:50
-
13:44
Партнерский контент
Рекомендуем вам