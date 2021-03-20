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Дортмундская «Боруссия» ушла от поражения в матче с «Кёльном» на 90-й минуте

Дортмундская «Боруссия» ушла от поражения в матче с «Кёльном» на 90-й минуте
Футбол / Германия 0

В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги «Кёльн» принимал «Боруссию» из Дортмунда. Встреча проходила на стадионе «Райн-Энерги» (Кёльн) и завершилась вничью – 2:2.

В обоих таймах команды забили по голу: на 3-й минуте Эрлинг Холанд забил с передачи Эмре Джана и вывел гостей вперёд, а на 33-й арбитр матча назначил пенальти после просмотра VAR. 11-метровый удар реализовал Ондрей Дуда. На 65-й минуте Исмаил Якобс вывел «Кёльн» вперёд, а на 90-й Эрлинг Холанд оформил дубль и сравнял счёт.

После 26 туров Бундеслиги «Боруссия» с 43 очками занимает 5-е место в таблице, «Кёльн» (23) – 14-е.

В 27-м туре немецкого чемпионата обе команды сыграют 3 апреля: «Кёльн» в гостях встретится с «Вольфсбургом», «Боруссия» примет «Айнтрахт».

Германия - Бундеслига. 26-й тур
20 марта 2021, суббота. 17:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
2 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Холанд – 3'   1:1 Дуда – 35' (пен)   2:1 Якобс – 65'   2:2 Холанд – 90'
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