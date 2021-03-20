Пирло высказался о будущем Роналду в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло ответил на вопрос о будущем нападающего Криштиану Роналду в «Ювентусе».

«Будущее Роналду в клубе? Мы ещё не думали об этом. У него ещё один год по контракту, и мы рады, что он может продолжить играть с нами. Мы не думали о его использовании в команде в технико-тактическом плане в дальнейшем. Мы концентрируемся на этом сезоне и хотим закончить его как можно лучше. Кроме того, Роналду забил много голов, это бесспорно», — цитирует Пирло сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал возможное возвращение нападающего Криштиану Роналду в мадридский клуб. Сообщалось, что «Ювентус» может отпустить португальца бесплатно.