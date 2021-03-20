Конфликт с Умяровым мог привести к невызову Рассказова в сборную на молодёжный Евро

Во время матча молодёжной сборной России против Польши 8 октября 2020 года между игроками команды Наилем Умяровым и Николаем Рассказовым произошёл конфликт в раздевалке. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, не связанных друг с другом.

«Рассказов и Умяров в перерыве матча в раздевалке устроили перепалку на повышенных тонах, которая переросла в драку. После этого Рассказов перестал вызываться в национальную команду по решению главного тренера сборной Михаила Галактионова», – сказал один из источников «Чемпионату».



Второй собеседник не подтвердил информацию о драке: «Перепалка имела место быть, во время которой звучали предложения подраться один на один. Сейчас футболисты уже помирились, но этот эпизод повлиял на карьеру Рассказова в молодёжной сборной», – добавил собеседник.



Ранее агент Николая Рассказова Валериюс Мижигурскис в интервью журналисту Сергею Егорову сообщил, что Рассказов не вызван в состав сборной для подготовки к молодёжному чемпионату Европы из-за «инцидента в раздевалке».