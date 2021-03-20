Бензема вошёл в топ-4 в истории «Реала» по количеству голов в Примере

В матче 28-го тура испанской Примеры «Сельта» принимает мадридский «Реал». «Сливочные» ведут в счёте благодаря дублю французского нападающего Карима Бензема – 2:1.

На 20-й минуте полузащитник Тони Кроос ассистировал Кариму Бензема, а спустя 10 минут француз оформил дубль с передачи того же Крооса. Единственный мяч «Сельты» забил Санти Мина с передачи Дениса Суареса.

Для Бензема эти голы стали 185-м и 186-м за «Реал», и теперь он сравнялся с Сантильяной по этому показателю. Выше них только Альфредо Ди Стефано (216), Рауль (228) и Криштиану Роналду (311).

Перед матчем «сливочные» с 57 очками занимали 3-е место, отставая от «Барселоны» на два очка, «Сельта» (34) – 11-е.

В 29-м туре «Реал Мадрид» 3 апреля примет «Эйбар», а «Сельта» на выезде встретится с «Алавесом».