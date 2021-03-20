Красич: готов вернуться в ЦСКА вслед за Оличем

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич прокомментировал информацию о возможном возвращении в московский клуб в качестве помощника Ивицы Олича.

«ЦСКА рассматривает меня в качестве кандидата на одну из административных должностей в клубе? Я узнал об этом из СМИ, начали писать знакомые и друзья. Про то, что Олича могут назначить главным тренером, я тоже узнал из газет. Лично мне пока никто из руководства ЦСКА не звонил. Но мне будет приятно, если будет так, как вы об этом написали. ЦСКА – мой любимый клуб. Если меня рассматривают на одну из должностей в клубе, то я, безусловно, очень счастлив.



Я невероятно рад за Ивицу. Это отличный человек и профессионал. Знаю Олича много лет, играл с ним в ЦСКА, много общался после ухода из клуба. Он невероятно много работал над собой, будучи игроком. Выступал за большие европейские клубы – ЦСКА, «Гамбург», «Бавария» и так далее. У Ивицы отличный характер, он прекрасный человек. Олич – большое имя в мировом футболе. В ЦСКА правильно поступают, если действительно хотят дать шанс Ивице, как об этом пишут.



Но нужно понимать, что один Олич не справится. Необходимо, чтобы в клубе все ему помогали. Иначе добиться хороших результатов будет тяжело. Как и любому другому тренеру, Оличу нужно будет покупать игроков, помогать в адаптации и так далее. Хотя, ещё раз скажу, я знаю о возможном назначении Олича в ЦСКА только из СМИ. Посмотрим, как всё будет, но если это так – я невероятно рад за Ивицу, который заслуживает быть тренером такого великого клуба, как ЦСКА!



ЦСКА рискует, назначая Олича? Мне кажется, что нет. Олич, как мы все знаем, был ассистентом главного тренера сборной Хорватии, которая дошла до финала чемпионата мира в России. Думаю, что как только Ивица получил соответствующую тренерскую лицензию, он сразу решил для себя, что хочет и готов стать главным тренером какой-либо команды.



У него есть всё необходимое для этого. Если ЦСКА и хочет предоставить кому-то шанс, то Олич – идеальная кандидатура для этого, учитывая, каким Ивица был футболистом. Но опять же в клубе должны будут помочь Оличу, он не сможет сделать всё в одиночку. Тренер – человек, который помогает игрокам лучше делать свою работу.



Конечно, я готов вернуться в ЦСКА вслед за ним. Шесть лучших лет своей карьеры я провел в ЦСКА. Если действительно в клубе думают об этом, то я невероятно счастлив. Готов помогать ЦСКА в любом качестве, в любом амплуа. Как скаут, на административной должности – всё равно! Для меня любая работа в родном клубе будет хорошей. Но ещё раз повторюсь, что пока говорить не о чем: официального предложения не было.



Хочу только одного: чтобы ЦСКА выиграл все оставшиеся матчи и вернулся на первую позицию в РПЛ. ЦСКА всегда должен быть первым! Другого места для этого клуба не существует. Мне кажется, что «армейцы» ещё могут побороться за победу в чемпионате или за выход в Лигу чемпионов. Шансы есть всегда, нужно только ими грамотно воспользоваться», — цитирует Красича Metaratings.