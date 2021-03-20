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РФС объявил о вызове Тюкавина в молодёжную сборную России

РФС объявил о вызове Тюкавина в молодёжную сборную России
Футбол / РПЛ 0
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В Российском футбольном союзе сообщили о вызове нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в молодёжную сборную России.

«Тренерский штаб молодёжной сборной России вызвал нападающего «Динамо» Константина Тюкавина для участия в финальном раунде группового турнира чемпионата Европы среди молодёжных команд против сборных Исландии, Франции и Дании, воспользовавшись пунктом 42.04 регламента чемпионата Европы по футболу УЕФА среди игроков до 21 года. Соответствующие документы направлены в УЕФА.

Получивший ранее повреждение в клубе в матче РПЛ полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прошёл углубленное обследование медицинским штабом молодёжной сборной России, а также курс физиотерапевтической реабилитации в течение трёх дней на УТС в «Новогорске». Врачи сборной России изучили полученные данные и приняли решение, что для лечения мышечного повреждения игроку потребуется от одной до двух недель. В связи с этим, чтобы не рисковать здоровьем футболиста, Константин Кучаев покидает штаб молодёжной сборной», — сообщает пресс-служба РФС.

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