Даррен Бент: методы Моуринью устарели. Жозе никогда не был тренером на перспективу

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Даррен Бент поделился мнением о работе Жозе Моуринью в качестве главного тренера «шпор».



«Я бы не сказал, что Моуринью плохой тренер, но думаю, что его тактика и методы работы сейчас немного устарели. Его позвали, чтобы выиграть трофеи, но Жозе никогда не был тренером, который строит проект на 3-4 года. Он не такой тренер, каким был Маурисио Почеттино.



Возможная победа в Кубке английской лиги лишь сгладит острые углы. Моуринью заклеивает трещины бумагой. То, как они играли с «Динамо Загреб», является подтверждением моих слов. Не думаю, что победы в Кубке лиги будет достаточно для продолжения работы. Если Моуринью уйдёт в конце сезона, сам или после увольнения, он скажет: «Я сделал своё дело, я завоевал трофей».



В ответном матче с загребским «Динамо» было очень грустно наблюдать за «шпорами». Они не должны были потерять преимущество в два мяча, полученное по результатам первой встречи. Тот факт, что в итоге они вылетели из Лиги Европы, возможно, станет их самой большой неудачей на европейской арене», – приводит слова Бента talkSPORT.



«Тоттенхэм» в 28 матчах набрал 45 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на 6 очков (однако «шпоры» имеют матч в запасе). 25 апреля «шпоры» сыграют с «Манчестер Сити» в финальном матче Кубка английской Лиги.

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