Абрамович: женский футбол был бы столь успешным, как и мужской, если бы получал поддержку

Владелец «Челси» Роман Абрамович поделился мнением о перспективах женского футбола.
«Женская команда – важная часть «Челси». Она формирует то, что мы представляем из себя как клуб. Я не вижу причин для того, чтобы клубы не поддерживали женский футбол и не предоставляли наилучшие возможности для достижения успеха.
Для меня это дело принципа. Но также, я считаю, что у женского футбола огромный потенциал. Если бы женский футбол получал такую же поддержку, как и мужской, очевидно, что этот вид спорта был бы столь же успешным с точки зрения бизнеса.
Думаю, что инвестиции в женскую команду «Челси» окупаются. Успех нашей женской команды демонстрирует, чего можно достичь, если выделить ресурсы и привлечь правильное руководство», – приводит слова Абрамовича Forbes.
Женская команда «Челси» является действующим чемпионом Англии. Синие в своей истории завоевали уже три чемпионских титула, являясь, наряду с женской командой лондонского «Арсенала», самым титулованным клубом Женской суперлиги 1 Футбольной ассоциации (аналог АПЛ в женском футболе).
- 21 марта 2021
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