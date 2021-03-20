Уткин: назначение Батуренко в «Ротор» — это отложенное назначение Сёмина

Блогер Василий Уткин прокомментировал назначение Юрия Батуренко на пост главного тренера «Ротора».
«Назначение Батуренко в «Ротор» — это отложенное назначение Сёмина. Юрий Батуренко его тень, я читаю это как разговор Волгограда с Юрием Палычем, а тот посылает своего ординарца убедиться, что да как. И связываться с неочевидной борьбой за выживание тоже — ну, зачем», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Батуренко в предыдущих командах был ассистентом главного тренера. В 2005-м, а также с 2016 по 2020 год – в «Локомотиве», в 2014-2015-м – в «Мордовии», в 2015-2016-м – в «Анжи». Во всех трёх клубах Батуренко был помощником Юрия Сёмина.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги волгоградцы с 18 очками занимают 13-е место в таблице. В 24-м туре РПЛ подопечные Батуренко 3 апреля примут «Локомотив». Напомним, что 19 марта «Ротор» отправил в отставку Александра Хацкевича.
- 21 марта 2021
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