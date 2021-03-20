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«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» и вышел в полуфинал Кубка Англии

«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» и вышел в полуфинал Кубка Англии
Футбол / Англия 0
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В Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» завершился четвертьфинальный матч Кубка Англии «Эвертон» — «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 84-й минуте матча — полузащитник «Ман Сити» Илкай Гюндоган удачно сыграл на добивании, ударом головой поразив уже пустые ворота хозяев. А окончательный результат на 90-й минуте установил полузащитник гостей Кевин Де Брёйне.

Соперник подопечных Хосепа Гвардиолы по полуфиналу определится по результатам жеребьёвки. На данный момент ещё одним полуфиналистом уже стал «Саутгемптон», победивший сегодня «Борнмут» (3:0). В оставшихся матчах 1/4 финала «Челси» сыграет с «Шеффилд Юнайтед», а «Лестер Сити» примет «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити» шесть раз побеждал в старейшем футбольном соревновании в мире. В последний раз «горожане» завоёвывали этот трофей в 2019 году. «Эвертон» является пятикратным обладателем Кубка Англии. В последний раз «ириски» побеждали в 1995 году.

Кубок Англии. 1/4 финала
20 марта 2021, суббота. 20:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Гюндоган – 84'   0:2 Де Брёйне – 90'
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