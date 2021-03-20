Трансфер Коутиньо лишил «Барселону» возможности летом 2020 года приобрести Вейналдума

Испанское издание As рассказало об очередном условии трансфера полузащитника Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону» в 2018 году.
По сведению источника, в контракте бразильца прописано, что «Барселона» не имеет права покупать игроков у «Ливерпуля» до 2021 года. Если бы такая сделка всё же состоялась, то каталонский клуб должен был доплатить мерсисайдцам € 93 млн к сумме этого трансфера.
Во многом по этой причине летом и осенью 2020 года не состоялся переход полузащитника красных Жоржиньо Вейналдума в «Барсу».
В 2018 году «Барселона» заплатила «Ливерпулю» за бразильца € 120 млн без учёта бонусов, благодаря которым сумма могла увеличиться до € 160 млн. Сообщается, что на данный момент «блауграна» выплатила мерсисайдцам за трансфер Коутиньо € 145 млн.
В сезоне-2020/2021 Филиппе провёл в составе сине-гранатовых 14 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 50 млн. Бразилец до сих пор не восстановился после травмы, полученной в декабре 2020 года.
- 21 марта 2021
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