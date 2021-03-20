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Зидан: не понимаю, почему Бензема не вызвали в сборную Франции

Зидан: не понимаю, почему Бензема не вызвали в сборную Франции
Футбол / Испания 0
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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал невызов нападающего Карима Бензема в сборную Франции.

«Вы этого не понимаете, я не понимаю, и есть ещё много людей, которые этого не понимают. Для меня как для тренера «Реала» даже лучше, если он останется с нами. То, что он сделал сегодня со своими товарищами по команде, было впечатляющим. Он трудолюбив и хочет большего», – цитирует Зидана ESPN.

Напомним, что Федерация футбола Франции отстранила нападающего от игры на Евро-2016. После этого главный тренер национальной сборной Дидье Дешам исключил форварда из команды.

«Пока Дешам будет тренером национальной сборной, у меня не будет шансов вернуться», – сказал Бензема в 2017 году.

В матче 28-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» переиграл «Сельту» со счётом 3:1, а Карим Бензема оформил дубль.

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