Зидан: не понимаю, почему Бензема не вызвали в сборную Франции

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал невызов нападающего Карима Бензема в сборную Франции.



«Вы этого не понимаете, я не понимаю, и есть ещё много людей, которые этого не понимают. Для меня как для тренера «Реала» даже лучше, если он останется с нами. То, что он сделал сегодня со своими товарищами по команде, было впечатляющим. Он трудолюбив и хочет большего», – цитирует Зидана ESPN.



Напомним, что Федерация футбола Франции отстранила нападающего от игры на Евро-2016. После этого главный тренер национальной сборной Дидье Дешам исключил форварда из команды.



«Пока Дешам будет тренером национальной сборной, у меня не будет шансов вернуться», – сказал Бензема в 2017 году.



В матче 28-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» переиграл «Сельту» со счётом 3:1, а Карим Бензема оформил дубль.