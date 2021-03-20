В «Реале» надеются, что Холанд и Мбаппе отклонят выгодные предложения в пользу «сливочных»
Мадридский «Реал» собирается подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, предложив им меньшие деньги, чем конкуренты, сообщает Marca.
«Реал» надеется, что желание играть именно за мадридский клуб может помочь игрокам принять решение о подписании контракта. В клубе знают, что и Холанд, и Мбаппе получат более выгодные финансовые предложения из других клубов.
Руководство «Реала» хочет подписать суперзвезд и считает, что эти два игрока могут положить конец доминированию Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос ранее выразил мнение о возможном приглашении в «Королевский клуб» Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе.
Серхио Рамос оценил возможность подписания «Реалом» Холанда или Мбаппе
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