В «Реале» надеются, что Холанд и Мбаппе отклонят выгодные предложения в пользу «сливочных»

Мадридский «Реал» собирается подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, предложив им меньшие деньги, чем конкуренты, сообщает Marca.

«Реал» надеется, что желание играть именно за мадридский клуб может помочь игрокам принять решение о подписании контракта. В клубе знают, что и Холанд, и Мбаппе получат более выгодные финансовые предложения из других клубов.



Руководство «Реала» хочет подписать суперзвезд и считает, что эти два игрока могут положить конец доминированию Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос ранее выразил мнение о возможном приглашении в «Королевский клуб» Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе.