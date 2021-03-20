Юрий Лодыгин сыграл пятый сухой матч подряд в чемпионате Греции

Российский вратарь Юрий Лодыгин, выступающий за футбольный клуб ПАС, не пропустил во встрече 27-го тура чемпионата Греции с «Атромитосом» (1:0).



Лодыгин вышел на поле в стартовом составе и провёл все 90 минут. Для него это уже пятый матч Суперлиги подряд, в котором он не пропустил.



Лодыгин перешёл в ПАС в этом году. Ранее голкипер уже выступал в Греции, защищая цвета «Ксанти» и «Олимпиакоса». В России известен Юрий по игре за санкт-петербургский «Зенит». За клуб он выступал с 2013 по 2019 год. С сине-бело-голубыми стал чемпионом России, обладателем Кубка и дважды — Суперкубка страны. Также играл за турецкий «Газиантеп» и тульский «Арсенал».



В таблице группы вылета греческой Суперлиги ПАС с 34 очками занимает 8-е место из 14.