Анчелотти: на мой взгляд, «Манчестер Сити» — лучшая команда в мире на данный момент

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал поражение «ирисок» в четвертьфинальном матче Кубка Англии с «Манчестер Сити» (0:2).
«Мы почти добились положительного для себя результата. Я считаю, что мы хорошо сыграли, показали свой максимум, боролись до самого конца. Как минимум 80 минут мы держали игру под контролем. Мы не дали «Ман Сити» создать много моментов — у них были шансы на стандартах, но это абсолютно нормально.
Я доволен, потому что мы играли на равных с лучшей командой мира. Считаю именно «Манчестер Сити» лучшей командой мира на данный момент.
У них лучшая скамейка запасных в мире. Это был хороший опыт для нас, и мы ни о чём не жалеем. Сожаления — это поражения в матчах с «Бёрнли» или с «Фулхэмом», но точно не сегодня. У нас осталось ещё 10 матчей в нынешнем сезоне АПЛ, и мы хотим побороться за попадание в еврокубки на следующий сезон», — цитирует итальянского специалиста BBC.
«Эвертон» в 28 матчах набрал 46 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.
- 21 марта 2021
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