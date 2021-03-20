РФС отстранил арбитра, усмотревшего офсайд у Соу в матче «Химки» — «Ростов»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что арбитр Иван Сиденков, который отвечал за VAR в матче «Химки» — «Ростов» (1:0), отстранён на два матча.
«Судьи, работавшие VAR, ошиблись. Семь членов комиссии против одного. Иван Сиденков допустил ошибку? Да. Один эксперт выступил в его поддержку, но, тем не менее, мне кажется, результат голосования убедителен.
Сиденков пропустит две игры. Дело в том, что Сиденков довольно неплохо себя проявил как рефери в поле. Это был его первый опыт работы VAR. И, конечно, не хотелось бы ломать ему карьеру. Пусть это для него станет уроком. Но в принципе мы приходим к выводу, что разные судьи по-разному реагируют на стрессовые ситуации на поле и перед экраном. Мы бы хотели, чтобы у нас работали универсальные люди.
К Лапочкину вопросов не было. Лично я твёрдо убежден, что вины Лапочкина в том эпизоде нет никакой. Он очень уверенно отработал матч.
Информация о том, что «Ростов» может бойкотировать игру с «Ротором»? Это эмоциональная составляющая. Но я не слышал таких слов от руководства «Ростова». Никто не высказывал желания не ехать на матч с «Ротором», — цитирует Хачатурянца «Спорт-экспресс».
- 21 марта 2021
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