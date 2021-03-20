Левандовски осталось забить 5 голов в чемпионате до вечного рекорда Герда Мюллера

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оформил хет-трик в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги с «Штутгартом» (4:0) и обновил личный рекорд результативности, установленный в прошлом сезоне.
Сейчас на счету польского форварда 35 голов в 25 играх – это на один мяч больше, чем нападающий забил в прошлом сезоне. Чаще отличался за один чемпионат только Герд Мюллер. В сезоне 1972/1973 немец забил 36 голов, в 69/70 – 38, а рекорд он установил в чемпионате 1971/1972, когда отметился 40 мячами. На то, чтобы побить рекорд Мюллера, у Левандовски есть ещё восемь туров.
В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария», играя в меньшинстве с 12-й минуты, разгромила «Штутгарт» со счётом 4:0.
После 26 туров команда из Мюнхена лидирует в чемпионате Германии с 61 очком.
- 21 марта 2021
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