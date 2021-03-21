Троссард обводящим ударом из-за штрафной открыл счёт в матче «Брайтон» — «Ньюкасл». Видео

В Брайтоне на стадионе «Зе Амекс» проходит матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ньюкасл Юнайтед». После первого тайма счёт 1:0 в пользу хозяев.



На третьей добавленной к первому тайму минуте после длинной передачи от центра поля вингер «чаек» Леандро Троссард зацепился за мяч у чужой штрафной, сместился с левого фланга ближе к центру и прицельно пробил в дальний угол ворот.

Видео гола Леандро Троссарда

Это четвёртый гол 26-летнего бельгийца в нынешнем розыгрыше АПЛ.



Подопечные Грэма Поттера в 28 матчах набрали 29 очков и занимают 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл» (28) — на 17-м месте.



Матч первого круга «Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион» состоялся 20 сентября 2020 года и завершился победой «чаек» со счётом 3:0.