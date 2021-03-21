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«Брайтон» разгромил «Ньюкасл» и оторвался от зоны вылета на шесть очков

«Брайтон» разгромил «Ньюкасл» и оторвался от зоны вылета на шесть очков
Футбол / Англия 0
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В Брайтоне на стадионе «Зе Амекс» состоялся матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0.

На третьей добавленной к первому тайму минуте вингер «чаек» Леандро Троссард зацепился за мяч у чужой штрафной, сместился с левого фланга ближе к центру и прицельно пробил в дальний угол ворот.

Видео прицельного удара Леандро Троссарда

На 51-й минуте нападающий «Брайтона» Дэнни Уэлбек, находясь с мячом, с левого фланга сместился в центр и неотразимо пробил метров с 20-ти в дальний угол ворот.

Видео гола Дэнни Уэлбека

Окончательный результат на 68-й минуте установил нападающий хозяев Ниль Мопе, замкнув прострел с правого фланга в исполнении полузащитника Паскаля Гросса.

Видео гола Ниля Мопе

Подопечные Грэма Поттера в 29 матчах набрали 32 очка и занимают 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, оторвавшись от зоны вылета на шесть очков. «Ньюкасл» (28) — на 17-м месте.

Англия - Премьер-лига. 29-й тур
20 марта 2021, суббота. 23:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Троссард – 45+3'   2:0 Уэлбек – 51'   3:0 Мопе – 68'
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