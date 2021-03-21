«Брайтон» разгромил «Ньюкасл» и оторвался от зоны вылета на шесть очков

В Брайтоне на стадионе «Зе Амекс» состоялся матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0.
На третьей добавленной к первому тайму минуте вингер «чаек» Леандро Троссард зацепился за мяч у чужой штрафной, сместился с левого фланга ближе к центру и прицельно пробил в дальний угол ворот.
Видео прицельного удара Леандро Троссарда
На 51-й минуте нападающий «Брайтона» Дэнни Уэлбек, находясь с мячом, с левого фланга сместился в центр и неотразимо пробил метров с 20-ти в дальний угол ворот.
Окончательный результат на 68-й минуте установил нападающий хозяев Ниль Мопе, замкнув прострел с правого фланга в исполнении полузащитника Паскаля Гросса.
Подопечные Грэма Поттера в 29 матчах набрали 32 очка и занимают 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, оторвавшись от зоны вылета на шесть очков. «Ньюкасл» (28) — на 17-м месте.
- 21 марта 2021
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